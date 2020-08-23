Зеленский дал Лукашенко совет насчет повторных выборов

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский / УНИАН

На месте президента Беларуси Александра Лукашенко, которого белорусские оппозиционеры обвиняют в фальсификации недавних выборов, руководитель украинского государства Владимир Зеленский назначил бы новые досрочные выборы.

Об этом он Зеленский рассказал в интервью телеканалу Euronews.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю", ‒ заявил президент.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко выступил публичными с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского. По его мнению, именно они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс и виновны в том, что Беларусь сотрясают протесты.