Зеленский для The Financial Times перечислил противников реформ

Владимир Зеленский рассказал о решении КСУ и его последствиях / GettyImages

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за скандальным решением Конституционного Суда и другими атаками на антикоррупционную реформу стоят влиятельные олигархи и марионетки Кремля.

"Особое беспокойство вызывает тот факт, что существует ряд других представлений от пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи, находящиеся на рассмотрении в Конституционном суде, и которые призваны отменить наши последние важнейшие реформы в таких сферах, как земля, банковское дело и антикоррупционный суд", - написал он в колонке для американского издания Financial Times.

Зеленский сравнил атаку на Украину через ее демократические учреждения с военным конфликтом на Донбассе. Президент подчеркнул, что удар по антикоррупционной инфраструктуре является попыткой разрушить основную часть достижений в этой сфере. Он отметил, что гибнет то, что возникло после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке западных партнеров.

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу от деятельности наших антикоррупционных учреждений. Они выступают против интеграции с ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, основанного на правилах, которое принесло бы пользу 99%, а не только 1%", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что "никогда не позволит этим темным силам преуспеть в своей попытке контрреволюции". По словам украинского лидера, украинский народ стремится к искоренению коррупции и учреждению верховенства права.