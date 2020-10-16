Зеленский назвал главное условие завершения войны на Донбассе

Владимир Зеленский / УНИАН

Войну на Донбассе можно закончить уже в ближайшее время ‒ но ее окончание зависит от позиции Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому информагентству Demirören, сообщает Офис президента.

По словам руководителя страны, мир возможен при движении двух сторон – и РФ должна пройти свою часть пути к миру.

"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра", – сказал Зеленский.

При этом президент Украины убежден ‒ необходимо всеми силами стараться провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Киева все временно оккупированные районы Донбасса.

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