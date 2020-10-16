Зеленский назвал главное условие завершения войны на Донбассе

Президент Украины высказался насчет постоянно актуальной темы войны на востоке страны.
Войну на Донбассе можно закончить уже в ближайшее время ‒ но ее окончание зависит от позиции Кремля.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью турецкому информагентству Demirören, сообщает Офис президента.
По словам руководителя страны, мир возможен при движении двух сторон – и РФ должна пройти свою часть пути к миру.
"Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра", – сказал Зеленский.
При этом президент Украины убежден ‒ необходимо всеми силами стараться провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Киева все временно оккупированные районы Донбасса.
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Зеленский война на Донбассе - что было ранее:
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что войну на востоке Украины можно закончить уже в 2020 году.
- В то же время руководитель страны отмечал - если нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта не будет работать, то Киев будет думать о новом плане для разрешения противостояния.