Зеленский назвал направления, где ВСУ продвигаются и ведут наступление

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные ведут наиболее тяжелые бои в Донецкой области.

В вечернем обращении Зеленский отметил, что в последний день интенсивность атак несколько снизилась.

"Наиболее жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атаки в эти сутки меньше – из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим", - отметил Зеленский.

По его словам, в Луганской области ВСУ понемногу и с боями продвигаются. С утра на востоке зафиксировано почти 400 обстрелов.

" Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов. Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны", - добавил глава государства.

Война России против Украины на Донбассе

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила своим оккупационным войскам задачу по захвату Донбасса.

По его словам, они хотят показать, дескать, "победу" для своего населения. Поэтому враг так упорно действует на донецком направлении.

Также Череватый ранее заявил, что украинские войска продолжают освобождение территорий на Сватовском направлении Луганской области. Оккупанты пытаются там атаковать и несут большие потери. Также они атакуют на Авдеевском и Бахмутском направлениях, но не могут прорвать оборону.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что так называемая "линия Вагнера", о которой оккупанты много говорят на Донбассе, не станет проблемой для украинское армии. По его словам, у сил обороны Украины есть средства, которые помогут прорвать такую оборону.

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