Зеленский провел срочное заседание Ставки: что обсудили

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В субботу, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного Главнокомандующего.

Об этом украинский гарант рассказал во время своего традиционного вечернего видеообращения. Как отметил президент, основным вопросом на заседании была ситуация на фронте.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основной вопрос – фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины", - сказал Зеленский.

Также глава государства сообщил, что во время заседания отдельно обсудили бои в Донецкой области.

"Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки", - подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Зеленского, отдельное внимание уделили энергетике.

Чем занимается Ставка верховного Главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

Отключение света в Украине

Недавно исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в столице продолжительность отключений света может значительно увеличиться. Это связано с наступлением холодов. По его словам, каждые 5-7 градусов снижение температуры – это 10% потребления по территории Украины в среднем. Ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия поступает в столицу, останется на таком же уровне, как сейчас.

Также ранее Сахарук отмечал, что в Украине невозможно отремонтировать и "вернуть в строй" всю поврежденную энергетическую инфраструктуру за две недели. За это время возможно только улучшение. Но украинцам в ближайшее время не стоит рассчитывать, что ситуация со светом будет такая, как до обстрелов российскими оккупантами.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, если зимой сильные морозы совпадут с российскими ракетными атаками на украинскую инфраструктуру, то электроэнергию могут отключать на 10-12 часов. При этом он отметил, что в Украину идет похолодание, следующими днями будет мороз.

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