Зеленский оценил риски вторжения РФ в Украину и назвал условия для мира

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Владимир Зеленский из-за угрозы дальнейшего военного вторжения России заявил, что Украина готова к любым вариантам развития событий.

"Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента. Мы готовы к любым вариантам развития событий - все же учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года", - сказал президент в интервью итальянской газете La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что на Донбассе идет жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин.

"Только за последние три месяца мы потеряли около 30 военных, гибнут и мирные жители Донбасса", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, на восточной границе и во временно оккупированном Крыму Россия разместила около 80 тыс. военных, к которым следует добавить еще 30 тыс. пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.

"Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользу", - подчеркнул президент.

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"Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же", - заявил Зеленский.

Обострение на границе Украины и РФ: