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Зеленский провел срочное заседание Ставки: "надо подавить огонь террористов"

2 марта 2023, 22:07
Зеленскому подробно доложили о ситуации в стране на северном, южном и восточном направлениях.
Владимир Зеленский, ВСУ, война в Украине
Владимир Зеленский провел заседание Ставки / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев и не планируют это прекращать. Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки главнокомандующего. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

На заседании рассмотрели ситуацию на фронте и ситуацию безопасности. Валерий Залужный и разведчики рассказали о ситуации в стране.

Известно, что ключевое внимание объединенной стратегической группировки войск "Хортица" сконцентрировано на Бахмутском направлении. Также на Ставке обсудили ситуацию в Донецкой и Запорожской областях в целом.

видео дня

Враг продолжает обстрелы Херсонщины. Украинские военные также пристально следят за Одесским направлением и за государственной границей Украины на севере.

"Командующие прекрасно понимают, что их задача – делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла", - сказал Владимир Зеленский.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 31 марта.

В связи с этим российские оккупационные войска усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) заявил, что сепаратистские силы на Донбассе ожидает крах до мая 2023 года. По его убеждению, у оккупантов есть 2-3 недели для наступления – дальше воевать уже нечем. Боевик заявил, что у оккупантов есть много проблем – множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

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