"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантов

По словам президента, оккупанты гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные на многих участках фронта находятся в состоянии активной обороны.
Как подчеркнул Зеленский, и даже в такой ситуации ВСУ оттесняют врага на некоторых направлениях.
"В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага", - отметил президент Украины.
По словам Зеленского, Донецкая область как и раньше остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, они гибнут перед украинскими позициями сотнями ежедневно.
"Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов", - отметил глава государства.
Война в Украине
Военный эксперт Олег Жданов считает, что после освобождения Херсона ВСУ могут перебросить свои войска на Запорожское направление, Донбасс и Крым. Все будет зависеть от того, какую в итоге тактику выберет украинский Генштаб.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила задачу своей оккупационной армии захватить Донбасс.
По его словам, захватчики атакую позиции украинской армии в районе Бахмута и Авдеевки. Армия Украины держит оборону и наносит ответные удары по врагу.
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