Жданов: эпическая битва за Донбасс продлится еще неделю, РФ не хватает резервов

На Донбассе до этого были "цветочки", говорит Жданов / коллаж: Генштаб, Главред

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ожесточенные бои на Донбассе продлятся еще около недели, после чего наступит оперативная пауза для перегруппировки сил с обеих сторон.

"У нас сейчас кульминация так называемой эпической битвы за Донбасс. Вот она сейчас и идет. То, что было до этого, это, как говорится, были цветочки, а сейчас уже пошли ягодки. Она может длиться еще с неделю. Я думаю, что не больше. Потому что больше резервов у России нет. Разве что они начнут формировать какие-то офицерские отряды, как в гражданскую войну и штурмовать наши позиции", - заявил он в интервью ТСН.uа.

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По словам Жданова, дальше наступит оперативная пауза.

"В целом это будет позиционная война. То есть утихает интенсивность боевых действий, и каждая из стран начинает соревноваться, кто скорее сформирует и подготовит резервы для отправки на фронт", - отмечает он.

Жданов считает, что следующим этапом войны будет наступление со стороны российских войск, если они первыми сформируют резервы, или Украина перейдет к контрнаступательным действиям - в случае наличия наступательной группировки, сформированной на базе западных образцов вооружения.

"Но эту неделю нам надо еще завершить оборонительную операцию, и здесь ситуация может очень сильно меняться - как в интересах вооруженных сил Украины, так и в интересах вооруженных сил РФ", - предупреждает эксперт.

Битва за Донбасс

На Донбассе русские захватчики пытаются массово наступать на разных направлениях. В частности, россияне хотят прорвать оборону защитников Украины и выйти на административные границы Луганской области.

Враг на Северодонецком направлении пытается наступать в сторону Северодонецка, сопровождая продвижение войск огнем артиллерии. Там продолжаются тяжелые боевые действия.

Американский Институт изучения войны в своем анализе отмечает, что армия РФ не может окружить украинских военных на Донбассе, однако планирует создать три меньших "котла". Обеспечение меньших окружений может позволить рашистам достигать постепенного прогресса.

Военное руководство РФ пытается добиться так называемых "котлов" в Донецкой и Луганской областях:

район Северодонецка (включая Рубежное и Лисичанское);

Бахмут-Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

26 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина очень нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

"Нам очень тяжело, но мы стоим. Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. Мы благодарны за оказанную международную техническую помощь. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии", - написал Залужный в Telegram.

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