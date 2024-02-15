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"Жизни нормальной уже не будет": в ВСУ предупредили о ракетной опасности

Руслана Заклинская
15 февраля 2024, 20:06
Россиян и в дальнейшем будет "штормить" в Черном море, однако ракетная опасность никуда не делась, она остается и после уничтожения "Цезаря Куникова", сказала Гуменюк.
'Жизни нормальной уже не будет': в ВСУ предупредили о ракетной опасности
Ракетная опасность не исчезла после уничтожения "Цезаря Куникова" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, wikipedia.org

Несмотря на потерю ракетоносца "Цезарь Куников", Россия сохраняет потенциал для ракетных ударов по Украине. Наличие российских кораблей с ракетами в Черном море свидетельствует об угрозе, которую необходимо учитывать. Об этом рассказала руководитель пресс-центра Вооруженных сил юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Штормит" их (россиян - ред.) сильно и будет дальше "штормить", зажимать, и жизни нормальной уже не будет. Они это уже осознали. Они (российские корабли - ред.) все же в Черном море есть, хотя и зажаты в юго-восточной части, но все же они там находятся и сегодня еще раз напомнили о том, что и "Калибры" у них есть, и выпустить они их могут по территории Украины. Это означает, что ракетная опасность с моря никуда не делась, она остается", - отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты активно обустраивают свою логистику и инфраструктуру в Крыму, перемещая имущество из Новороссийска в Севастополь и в других направлениях. Это свидетельствует об их попытке расширить логистику и инфраструктуру для переснаряжения ракет и обслуживания ракетных установок.

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Гуменюк также добавила, что российский фрегат ракетоноситель "Адмирал Макаров" не прекращает свое боевое дежурство и может выпускать ракеты. Таким образом, угроза не ограничивается только массированными ракетными атаками, Россия также применяет точечные ракетные удары.

Уничтожение российского корабля "Цезарь Куников"

Напомним, утром 14 февраля украинские военные ударили дронами по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в акватории Черного моря. Корабль был затоплен возле Крыма, а экипаж не спасся.

Также украинцев призвали внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги 15 февраля из-за возможных провокаций российских оккупантов после потери корабля "Цезарь Куников". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предупредил о возможности вражеских атак и призвал придерживаться предупреждений.

Как сообщал Главред, российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", перевозивший груз из Новороссийска в Севастополь, был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что корабль имел 90 членов экипажа, большинство из которых было уничтожено.

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