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Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу

8 декабря 2020, 18:29
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По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны.

Бутусов готов работать в Минобороны / facebook butusov.yuriy

​Журналиста Юрия Бутусова пригласили на работу в Министерство обороны. Ему предлагают занять одну из должностей.

Как говорится в сообщении ​ведомства в Facebook, "конструктивная позиция журналиста вызывает уважение".

"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание", – написали в ведомстве.​

Позже Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что принял предложение Министерства обороны Украины и согласился занять должность в структуре. Также журналист обнародовал программу действий.

Бутусов отметил, что как ответственный гражданин, обязан принять предложение.

"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий", – написал журналист.

По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны. В частности, чтобы он перестал писать правду, а также из-за коллапса в министерстве.

Программа Бутусова состоит из 12 пунктов. Среди основных журналист предлагает:

  • Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны.
  • Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа.
  • Разработать военную доктрину – цели и задачи оборонного планирования на 2021 год.
  • Создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии.
  • Создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих.
  • Подготовить программы развития Вооруженных сил.
  • Также в пунктах речь идет о реформе Минобороны и территориальной обороны.

Справка: Юрий Бутусов – главный редактор издания Цензор.НЕТ. Специализируется на военной тематике, в частности, на оборонных закупках. Часто его расследования являются критическими в отношении руководства Министерства обороны.

Министерство обороны Украины - о чем ранее сообщал Главред:

Минобороны Украины Юрий Бутусов
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