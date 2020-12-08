Журналист Бутусов согласился работать в Минобороны и опубликовал программу

По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны.
Журналиста Юрия Бутусова пригласили на работу в Министерство обороны. Ему предлагают занять одну из должностей.
Как говорится в сообщении ведомства в Facebook, "конструктивная позиция журналиста вызывает уважение".
"Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональное внимание", – написали в ведомстве.
Позже Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что принял предложение Министерства обороны Украины и согласился занять должность в структуре. Также журналист обнародовал программу действий.
Бутусов отметил, что как ответственный гражданин, обязан принять предложение.
"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру или президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий", – написал журналист.
По словам Бутусова, есть несколько причин, почему его позвали в Минобороны. В частности, чтобы он перестал писать правду, а также из-за коллапса в министерстве.
Программа Бутусова состоит из 12 пунктов. Среди основных журналист предлагает:
- Провести расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия российских шпионов в секторе обороны.
- Провести аудит действий за 2020-й год в финансовой сфере и установить причины срыва гособоронзаказа.
- Разработать военную доктрину – цели и задачи оборонного планирования на 2021 год.
- Создать группы военных и гражданских экспертов по изучению боевого опыта войны в Украине, Молдове, Грузии.
- Создать группы по изменению уставов и нормативной базы ведения боевых действий, боевой подготовки и внутренней службы из состава военнослужащих.
- Подготовить программы развития Вооруженных сил.
- Также в пунктах речь идет о реформе Минобороны и территориальной обороны.
Справка: Юрий Бутусов – главный редактор издания Цензор.НЕТ. Специализируется на военной тематике, в частности, на оборонных закупках. Часто его расследования являются критическими в отношении руководства Министерства обороны.
Министерство обороны Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом.
- Ранее в Минобороны рассказали, каким регионам Украины Россия сильнее всего угрожает.
- Также Минобороны приостановило призыв в армию. Как сообщили в ведомстве, в Украине призыв в ряды Вооруженных сил 2020 года решили приостановить из-за опасности распространения коронавируса.