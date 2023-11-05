Зимой оккупантам на фронте будет 'несладко': в разведке Британии раскрыли причины

Российские войска будут "бороться" с зимой на фронте, что скажется на логистике и мотивированности врага, сообщает британская разведка в X (Twitter).
Аналитики сообщают, что 1 ноября недавно вернувшиеся российские солдаты, выступая на конференции по военным вопросам "Огаковские чтения" в Москве, рассказали, что "мокли с ног до головы" в течение нескольких недель на линии фронта.
Оккупанты подчеркнули, что живут и едят "одну и ту же" пищу в грязи.
"Поддержание достойного уровня личного комфорта и разумного управления на оборонительных позициях является сложной задачей для любой армии. Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что в целом уровень обеспечения базового управления полевыми операциями в российских войсках очень низкий", - заключают в разведке Британии.
По мнению экспертов, вероятно, это частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной материально-технической поддержкой.
Зима на фронте - чего ждать
Ранее офицер ВСУ Александр Бородин заметил, что война вступает в переходной период, вызванный зимней непогодой.
По его мнению, проблемы с логистикой, в том числе подвозом БК, прежде всего будут у оккупантов, так как именно они сейчас проводят массированные штурмы, тогда как ВСУ удовлетворяются атаками малыми группами.
Украина, по словам Бородина, может использовать эту ситуацию в своих целях.
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