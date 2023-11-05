Зимой оккупантам на фронте будет 'несладко': в разведке Британии раскрыли причины

У россиян все еще дефицит мотивированных младших командиров.

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ВС РФ ведут "мясные" штурмы сразу на нескольких направлениях / Коллаж Главред. Фото: 22 ОМБр, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские войска будут "бороться" с зимой на фронте, что скажется на логистике и мотивированности врага, сообщает британская разведка в X (Twitter).

Аналитики сообщают, что 1 ноября недавно вернувшиеся российские солдаты, выступая на конференции по военным вопросам "Огаковские чтения" в Москве, рассказали, что "мокли с ног до головы" в течение нескольких недель на линии фронта.

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Оккупанты подчеркнули, что живут и едят "одну и ту же" пищу в грязи.

"Поддержание достойного уровня личного комфорта и разумного управления на оборонительных позициях является сложной задачей для любой армии. Однако данные из открытых источников свидетельствуют о том, что в целом уровень обеспечения базового управления полевыми операциями в российских войсках очень низкий", - заключают в разведке Британии.

По мнению экспертов, вероятно, это частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной материально-технической поддержкой.

Зима на фронте - чего ждать

Ранее офицер ВСУ Александр Бородин заметил, что война вступает в переходной период, вызванный зимней непогодой.

По его мнению, проблемы с логистикой, в том числе подвозом БК, прежде всего будут у оккупантов, так как именно они сейчас проводят массированные штурмы, тогда как ВСУ удовлетворяются атаками малыми группами.

Украина, по словам Бородина, может использовать эту ситуацию в своих целях.

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