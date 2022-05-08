"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантов

Командир вместе со своим подразделением освобождал Черниговщину.
Украинский защитник, который освобождал Чернигов от оккупационных российских войск, лично уничтожил два танка оккупантов.
Григорий с позывным "Афганец" командует одним из подразделений ВСУ, сообщили Facebook-странице Генштаба.
На фотографии Афганец держит на плече противотанковую ракетную установку. Видимо, именно с ее помощью он уничтожал вражескую технику на Черниговском направлении. Когда произошли указанные в сообщении события – в Генштабе не раскрывают. Только добавляют: "Будь, как Григорий".
Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.
Также мы сообщали, что 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.
Читайте также:
- ВСУ уничтожили позиции российских оккупантов на Изюмском направлении: эффектное видео
- 80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге Украины
- "Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на Змеином