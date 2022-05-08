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"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантов

8 мая 2022, 11:25

Командир вместе со своим подразделением освобождал Черниговщину.

Боец ВСУ сам сжег два танка оккупантов / Генштаб ВСУ

Украинский защитник, который освобождал Чернигов от оккупационных российских войск, лично уничтожил два танка оккупантов.

Григорий с позывным "Афганец" командует одним из подразделений ВСУ, сообщили Facebook-странице Генштаба.

На фотографии Афганец держит на плече противотанковую ракетную установку. Видимо, именно с ее помощью он уничтожал вражескую технику на Черниговском направлении. Когда произошли указанные в сообщении события – в Генштабе не раскрывают. Только добавляют: "Будь, как Григорий".

Генштаб ВСУ

Напомним, защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Также мы сообщали, что 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

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