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Рада отменила итоговую аттестацию в школах: что будет с ВНО-2020

Депутаты поддержали неотложный законопроект от президента Зеленского.

18 июня 2020, 14:10
ВНО
Рада отменила итоговую аттестацию в школах УНИАН

Нардепы украинского парламента IX созыва приняли за основу и в целом законопроект, который был подан президентом Владимиром Зеленским. Согласно документу, выпускники украинских школ в 2020-м будут проходить государственную итоговую аттестацию в добровольном порядке.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

"За" проголосовали 356 нардепов, "против" ‒ 0, "воздержались" ‒ шестеро. Отмену обязательной аттестации президент в пояснительной записке к законопроекту объяснил мерами по борьбе с пандемией китайского коронавируса в стране.

Читайте такжеПробного ВНО в Украине не будет – Кабмин отменилСогласно принятому закону, выпускники школ смогут пройти ВНО в добровольном порядке. Также ВНО останется единственным способом поступления в вузы(об этом накануне заявлял образовательный омбудсмен Сергей Горбачев).

Кроме того, нардепы Рады приняла постановление о том, что спикер Дмитрий Разумков подпишет законопроект в безотлагательном порядке и направит его на подпись президенту Зеленскому.

Напомним, ранее 13 июня 2020 года Кабмин запретил проведение пробного ВНО по причине пандемии коронавируса. В Минздраве также не исключали полный перенос ВНО-2020.

Через два дня врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила ‒ полная отмена ВНО недопустима, потому как это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вузы.

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