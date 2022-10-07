ВСУ накрыли позиции оккупантов на юге: более 100 "двухсотых", сожжены танки и гаубицы

Украинские военные взорвали три вражеских склада с боеприпасами.
ВСУ за прошедшие сутки ликвидировали по меньшей мере 105 оккупантов на юге страны. Также они уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и много гаубиц. Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Наша авиация нанесла 7 ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач", - сказал он.
За сутки оккупанта потеряли:
- 8 танков;
- 18 крупнокалиберных гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- самоходную пушку "Пион";
- пушку-гаубицу 152-го калибра;
- 4 миномета;
- 15 единиц авто-бронетехники.
Еще 6 единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и станция радиоэлектронной борьбы - существенно повреждены.
Наступление ВСУ на юге
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.
Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.
Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.
Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ зажали оккупантов между своими позициями и правым берегом Днепра. Таким образом в этом месте может образоваться "котел". РФ надеется, что десантникам получится изменить ситуацию.
Другие новости:
- Россияне массово сдаются в плен еще до попадания на фронт - Маляр
- Оккупанты в панике готовятся к провокациям: будут заходить в села в форме ВСУ - Гайдай
- Меркель серьезно оскандалилась: она считает реальным мир в Европе лишь "с участием России"