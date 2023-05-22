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ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - Свитан

Ангелина Подвысоцкая
22 мая 2023, 22:01 обновлено 22 мая, 22:21
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Полковник запаса заявил, что российским оккупантам не удастся выйти из Бахмута Донецкой области.
Роман Свитан, украинские военные
Роман Свитан, украинские военные / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 28 ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Украинские военные продвигают вблизи Бахмута Донецкой области и пытаются его взять в полуокружении. Это позволит ВСУ уничтожать российских оккупантов, не давая им возможности выйти из города. Об этом заявил полковник запаса и летчик-инструктор Роман Свитан, сообщает 24 канал.

Он уверяет, что сейчас Бахмут уже не составляет стратегической или оперативной проблемы для украинских военных. ВСУ будут держать город в полуокружении как только дойдут до реки Бахмутка.

"Будет такая подкова вокруг Бахмута. Он будет окружен нашими войсками, которые будут стоять на высотах. А оттуда, как в тире, будем расстреливать российские части", - сказал Свитан.

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Свитан убежден, что у оккупантов не будет возможности сбежать из Бахмута. Однако, по его данным, из города сейчас бегут "вагнеровцы". Они якобы несколько дней подряд выходят малыми группами на Горловку, где организовали свой лагерь.

Свитан не исключает, что по этому лагерю впоследствии могут ударить HIMARSы. Полковник называет Бахмут полигоном для уничтожения русских.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Смотрите видео о том, как армии РФ может провалиться в Бахмуте:

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать позиции в Бахмуте и отбивают атаки оккупантов. ВСУ держат фортификационные сооружения и несколько помещений юго-западной части города.

21 мая Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают выполнять очень важную задачу в Бахмуте.

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