Сергей Стерненко. Россияне своими ртами уничтожили Patriot и СБУ

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Россияне своими ротами уничтожили две установки Patriot. также россияне нанесли удары своими установками ПВО и по Белгороду. Жители Белгорода продолжают жаловаться на свою чрезвычайно тяжелую судьбу и почему-то не радуются СВО.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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