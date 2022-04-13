Армия Украины ведет наступление в Херсонской области – Арестович

Вооруженные силы Украины проводят сложную работу в направлении Херсонщины - Арестович / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые наступательные действия в направлении Херсона. Такие действия следует называть не операцией по освобождению города, а постепенным продвижением украинских сил. Противник вынужден держать оборону, не наступать и не перебрасывать свои войска на другие направления, такие как Мариуполь. Российские оккупанты лютуют на захваченных территориях. Они похищают и пытают людей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он сказал о том, что силы обороны Украины проводят сложную работу в направлении Херсона. Действия связаны с наступлением.

"Что касается наших войск, то они ведут сложные действия в направлении Херсона. Однако эти действия носят наступательный характер", - отметил чиновник.

По его словам, постепенное продвижение является сложным маневром, но оно позволяет противника удерживать Херсонскую область в обороне, не наступать и не перебрасывать свои военные подразделения на другие направления, такие как Мариуполь.

Также он акцентировал внимание на том, что российские оккупанты на территории Херсонской области действуют жестоко. Они пытаются похищать активистов, представителей местного самоуправления и воинов АТО, которые не успели покинуть город.

"Часть пытают, часть удерживают в заложниках, часть уговаривают перейти на их сторону, но о таких фактах почти неизвестно", - добавил Арестович.Читайте также"Она бандеровка": в Херсоне оккупанты 12 часов насиловали многодетную мать, ее "сдал" местный житель

Спикер Банковой подчеркнул, что, несмотря на оккупацию, даже сторонники захватчиков не верят в способность России удержать Херсон. Россиянам не удается создать там ни одной "республики".

Ситуация в Херсоне

Оккупационные войска РФ вошли в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители выступают против российской оккупации и самопровозглашенной власти и выступают в поддержку Украины.

10 апреля в Херсоне прошел мирный митинг в память о людях, ставших жертвами российской агрессии. Протест разогнали оккупанты.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявлял, что силы обороны Украины, хоть и с трудом, но продолжают продвигаться к оккупированному Херсону. В городе сложная гуманитарная и информационная ситуация. Враг контролирует связь.

Советник руководителя ОП Алексей Арестович заявлял, что в Николаеве захватчиков уже нет, а бои идут в Херсонской области. По его словам, российские оккупанты рассматривают сценарий, при котором они могут сдать Херсонщину. Впрочем, это не означает деоккупации города уже в ближайшее время.

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