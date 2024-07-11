Более 400 тысяч мин - в ВМС рассказали о состоянии акватории Черного моря

В ВМС оценили количество мин в акватории Черного моря - их там более 400 тысяч.

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В Черном море более 400 тысяч мин / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В акватории Черного моря сейчас может находиться более 400 тысяч мин и других взрывоопасных предметов. Большинство из них смыло в море после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Это довольно приблизительное количество, потому что учитывая то, сколько попало минно-взрывных устройств в результате уничтожения россиянами Каховской ГЭС, подсчитать трудно. Днепр был заминирован очень плотно. И конечно, что большая вода все это смыла", - отметил Дмитрий Плетенчук.

Также спикер подчеркнул, что наибольшая опасность сейчас наблюдается в Николаевской области и Днепробурском лимане. Детально установить количество мин можно будет только тогда, когда к обследованию акватории моря присоединятся международные представители.

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Что такое морская мина Морская мина - инженерный боеприпас (мина), устанавливаемый в воде и предназначенный для поражения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, а также затруднения их плавания. Морские мины делятся на якорные, донные и плавающие.

Ранее сообщалось, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, ведь россияне постоянно сохраняют свое присутствие в море и часто минируют акваторию. В Украине есть противоминные корабли, однако они не могут начать свою работу из-за российских военных судов.

Ситуация в Черном море и в Крыму

Напомним, ранее стало известно, что для освобождения временно оккупированного страной-агрессором РФ Крыма необходимо уничтожить Керченский (Крымский) мост, поскольку он - ключевой логистический объект врага. Такое мнение высказал вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Также во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв и вспыхнул пожар на газораспределительной сети вблизи Алушты.

Ранее стало известно, что Россия обещает строить малые ракетные корабли с усиленным машинным отсеком. Это должно якобы защитить МРК от ударов морскими дронами.

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