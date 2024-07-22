Болгария хочет передать Украине боеприпасы, но есть условие

Болгария обнаружила излишки боеприпасов, которые она может предоставить Украине. Но поставки должны компенсировать союзники.

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Болгария направит в Украину дополнительные боеприпасы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Болгария обнаружила, что у нее есть много "избыточного" и "ненужного" вооружения, которое она готова отдать Украине для ведения боевых действий против России. Об этом заявил и.о. министра обороны Болгарии Атанас Запрянов в интервью БНР.

"Из этого имущества - часть боеприпасов определенных типов может быть предоставлена Украине. Этот пакет будет связан и с соглашением с союзной страной о компенсации", - отметил Запрянов.

По его словам, за предыдущий пакет помощи Украине Болгария уже получила около 30 миллионов евро. Эти средства предназначены для модернизации болгарской армии.

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И.о. главы Минобороны отметил, что для поставки правительству еще предстоит принять соответствующее решение, а затем скоординировать свои действия с союзниками и Украиной.

Война в Украине и партнеры

Последние несколько месяцев Путин через своих агентов и дружественных к стране-агрессору государства пытается склонить Украину к миру на невыгодных условиях.

Сам Путин уже неоднократно заявлял, что среди его ультимативных условий - вывод ВСУ из четырех областей, даже из районов, куда никогда не ступала нога российского захватчика.

Украина и западные партнеры всячески отвергают нынешние "предложения" России, в США их вообще назвали противоречащими здравому смыслу.

Однако такие политики, например как Виктор Орбан, продолжают "форсировать" именно российский вариант фактического замораживания войны.

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