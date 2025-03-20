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"Будем верить в лучшее": Зеленский рассказал, каким будет "энергетическое перемирие"

Руслана Заклинская
20 марта 2025, 00:01обновлено 20 марта, 01:23
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Украина и РФ могут создать список объектов для "энергетического перемирия", сказал Зеленский.
'Будем верить в лучшее': Зеленский рассказал, каким будет 'энергетическое перемирие'
Зеленский об "энергетическом перемирии" с РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

  • США могут эффективно контролировать соблюдение перемирия вместе с Украиной
  • Можно создать списки объектов, которые атаковать нельзя
  • Нужно разработать "технический паспорт" для реализации соглашения

Для контроля за соблюдением "энергетического перемирия" между Украиной и РФ может быть создан перечень объектов энергетической и гражданской инфраструктуры, которые нельзя будет атаковать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"То, что мы обсуждали с президентом Трампом, - мы говорили о безопасности энергетики, энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры. Именно поэтому я сказал президенту Трампу, что, по моему мнению, желательно, чтобы мы подготовили списки объектов, против которых не может быть применено то или иное дальнобойное оружие России", - отметил Зеленский.

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Президент добавил, что для Украины это не будет сложной задачей, ведь Киев имеет полную информацию об объектах, которые подвергались российским атакам. По его словам, в переговорах должны участвовать не только дипломаты, но и технические специалисты.

"Я думаю, что здесь будет более технический разговор: что это за объекты, как их обобщать. А также - как это все (соблюдение энергетического перемирия, - Главред) контролировать. В принципе, мы об этом частично говорили с президентом Трампом. Я сказал откровенно: если Америка будет контролировать, если она это сможет сделать - а я думаю, что она сможет сделать это профессионально с нами вместе - то я думаю, что мы сможем это контролировать тем или иным образом. Мне сейчас сложно сказать, как это может быть. Надо, чтобы был технический паспорт выписан всех этих действий", - пояснил глава государства.

Зеленский также вспомнил, что подобный механизм уже применялся во время договоренностей с Россией, Турцией и ООН по коридору безопасности в Черном море.

"Мы в принципе понимаем, какие могут быть технические вызовы и как это контролировать. Может быть, что и этот вопрос будет рассматриваться в Саудовской Аравии, если технические команды дойдут до него. Будем верить в лучшее. Хотя, наверное, не без сюрпризов, как это всегда бывает", - добавил он.

Телефонный разговор Зеленского и Трампа - главное

Как сообщал Главред, 19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основными темами обсуждения стали возможность прекращения ударов по гражданской инфраструктуре, установление режима прекращения огня и усиление оборонных возможностей Украины.

Зеленский согласился воздержаться от ударов по энергетическим объектам России, если Москва также будет придерживаться аналогичных условий. Лидеры также обсудили вероятность частичного прекращения огня.

Кроме этого, Зеленский во время разговора обратился к Трампу с просьбой о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, для защиты гражданского населения от российских атак. Трамп выразил готовность рассмотреть возможность предоставления такой помощи, в частности через координацию с европейскими партнерами.

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Режим прекращения огня в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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