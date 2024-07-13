Что делать, когда родственник попал в плен - алгоритм действий

Россияне продолжают брать в плен как военных, так и гражданских, поэтому людям необходимо знать алгоритм действий, когда случилась такая трагедия.

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Как действовать, когда родственник попал в плен / коллаж: Главред, фото: Армия TV, Армияinform

Российско-украинская война продолжается, очень часто оккупанты берут в плен украинцев, как военных, так и гражданских. Именно поэтому в Минреинтеграции разработали алгоритм действий, когда знакомый или родной человек попал в плен. Об этом заявили в Минреинтеграции.

Национальное информационное бюро при Минреинтеграции отметило, что информацию о попадании человека в плен к врагу необходимо сообщать исключительно в уполномоченные государственные органы.

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Как сказали в министерстве, необходимо собрать как можно больше информации о событии и обстоятельствах, когда человек попал в плен. В том числе стоит расспросить собратьев, если это военный человек, или же людей, которые имеют какие-то данные о времени и месте исчезновения.

Все полученные данные следует сообщить в:

Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию:

по номеру 16-48 (для звонков из-за рубежа +38 (044) 287-81-65);

через чат-боты в Telegram или Viber;

написав на электронную почту: info@nib.gov.ua

в мессенджер на Facebook-странице;

заполнить онлайн-форму на сайте бюро.

Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Консультации по номеру: 0 800 300 529, для звонков из-за рубежа: +38 (044) 390-43-90.

Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины, который функционирует при СБУ. Телефоны горячей линии: (044) 321-11-21 и (098) 321-11-21.

Можно обратиться по номеру центра: (067) 650-83-32 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Также необходимо подать заявление в Национальную полицию. При этом правоохранители отмечают, что не стоит предоставлять свои данные, или персональные данные человека, которого взяли в плен, или который исчез.

Обмен пленными во время войны

Напомним, 28 июня состоялся новый обмен пленными. Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 человек.

25 июня также состоялся обмен пленными, в Украину из российского плена вернулись 90 защитников. Среди украинцев, которые вернулись из российского плена есть воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Они защищали Мариуполь, ЧАЭС, воевали на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.

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