Девушка коктейлем Молотова подожгла боевую машину войск РФ

Девушка коктейлем Молотова подожгла вражескую боевую машину / Скриншот

В Украине девушка подожгла боевую машину российских оккупантов, метнув коктейль Молотова в военную технику. Машина моментально загорелась.

В социальных сетях появилось видео, как парень с девушкой едут в автомобиле и по дороге собираются бросать коктейль Молотова в технику. Заметно, что они по-боевому настроены в отношении оккупантов.

Приблизившись к военной технике, девушка с окна транспортного средства метнула в российскую оккупационную машину горящий коктейль. Попала точно. Боевая техника загорелась вмиг.

Напомним, жительница Харьковской области коктейлем Молотова сожгла вражеский бронетранспортер.

"На Харьковщине барышня сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова Лошадь на скаку это уже атстой... Будь, как женщина из Харькова!" – отметили ее действия в Сухопутных войсках Украины.

Также, как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Буче местные жители помогли украинским войскам в борьбе с оккупационными российскими силами.

"Кстати, присоединились к борьбе с врагом местные жители. Часть российских боевых машин десанта, российских десантников сожгли коктейлями Молотова прямо в Буче", - подчеркнул советник главы ОП.