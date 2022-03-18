"Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в Украину

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В Государственной пограничной службе опубликовали новый мультфильм, в котором высмеивается неудачная агрессия РФ против Украины.

Авторы сюжета обратили внимание на оболванивание населения РФ, которое наслушавшись пропаганды отправляется на войну с Украиной.

В мультфильме использованы монологи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в которых они оправдывают развязанную против Украины войну.

Отметим, сюжет заканчивается тем, что оккупанты возвращаются в РФ из Украины в гробах, маркированными как Груз 200.

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Напомним, ранее в Сети опубликовали саркастический мультфильм о неудачном вторжении России в Украину.

Главными героями стал хозяин Кремля Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко.

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