"Фабрика орков": в Сети высмеяли поставки груза 200 из РФ в Украину

Авторы вернули оккупантов в РФ из Украины в гробах, маркированных как "Груз 200".
В Государственной пограничной службе опубликовали новый мультфильм, в котором высмеивается неудачная агрессия РФ против Украины.
Авторы сюжета обратили внимание на оболванивание населения РФ, которое наслушавшись пропаганды отправляется на войну с Украиной.
В мультфильме использованы монологи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в которых они оправдывают развязанную против Украины войну.
Отметим, сюжет заканчивается тем, что оккупанты возвращаются в РФ из Украины в гробах, маркированными как Груз 200.
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Напомним, ранее в Сети опубликовали саркастический мультфильм о неудачном вторжении России в Украину.
Главными героями стал хозяин Кремля Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко.
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