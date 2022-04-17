Хотят успеть к Пасхе: орки готовятся к решающей битве, но у них ничего не выйдет - разведка

Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне усиленно готовятся к решающей битве, которая развернется на востоке страны, стараясь успеть к Пасхе. Он добавил, что у оккупантов ничего не получится.
"Россияне готовятся к решающей битве, они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как в известной степени выигрыш России в этой "операции". Они спешат к Пасхе", - сказал глава военной разведки в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, у россиян ничего не получится, они не успеют и Украина выстоит. Буданов добавил, что у оккупантов возможны временные тактические победы.
"У нас много мест, где некоторые населенные пункты переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки. В вербное воскресенье им ничего не мешает совершать кровавые убийства, до Пасхи они хотят успеть завершить огромное кровопролитие и будут продолжать его дальше", - уточнил он.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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