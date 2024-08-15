Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ

Правительство Украины решило пригласить беженцев из Курской области в Украину, но в сети из-за этого распространяется скандал.

https://glavred.info/war/kak-im-zhit-ryadom-s-ukrainskimi-vdovami-i-sirotami-skandal-iz-za-bezhencev-iz-rf-10588949.html Ссылка скопирована

Беженцы из Курской области могут прибыть в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина официально заявила, что готова создать гуманитарный коридор в Курской области и принять беженцев из РФ у себя. Такое решение вызвало бурные обсуждения и дискуссии в сети, многие люди против того, чтобы россияне жили в Украине. Об этом сообщает ТСН.

Корреспонденты в сети высказываются против того, чтобы Украина принимала граждан той страны, которая активно обстреливает ракетами наши земли и граждане которой в рядах своей армии воюют против ВСУ и нападают на мирные города.

видео дня

Ранее вице-премьер Ирина Верещук выразила мнение, что Украине стоит принять у себя беженцев из Курской области и создать для них все необходимые условия для проживания на время конфликта на Курщине.

"В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ Украина должна быть готова к приему российских беженцев", - написала Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

Именно это сообщение Верещук возмутило сотни украинцев. Многие из них сказали, что невозможно проживать рядом с людьми, чьи знакомые и родные пришли убивать украинцев.

"Читаю и плачу, честно, ну как так, как?!!!! Нет просто слов, после видео наших пленных, того, как хоронят 20-летних ребят, я просто плачу! Какая эвакуация на территорию Украины, нам мало коллаборационистов? Да пусть сидят на своих любимых болотах! Вы вообще представляете, как они будут ходить мимо сирот, вдов, родителей, потерявших детей, мимо воинов, которые свои годы отдали защите государства? Есть наш хлеб в то время, как наши ребята только мечтают о нем? Это издевательство", - прокомментировала пост одна из пользовательниц, сумчанка Елена.

Также пользователи в сети заявляют, что эти же беженцы могут наводить российские ракеты по территориям, где они временно будут проживать.

В Мининтеграции уже заявили, что россияне начали интересоваться предложением о переезде в Украину, особенно те граждане РФ, у которых есть родственники в Украине.

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Беженцы из Курской области и бои на Курщине - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открывает круглосуточную линию для россиян, которые хотят эвакуироваться в Украину из Курской области.

Ранее сообщалось, что украинское наступление в Курской области высвободило возможности для ВСУ на других участках фронта, ведь РФ перебрасывает войска из этих направлений на Курский.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред