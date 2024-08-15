УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ

Степан Гафтко
15 августа 2024, 21:00
248
Правительство Украины решило пригласить беженцев из Курской области в Украину, но в сети из-за этого распространяется скандал.
Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ
Беженцы из Курской области могут прибыть в Украину / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина официально заявила, что готова создать гуманитарный коридор в Курской области и принять беженцев из РФ у себя. Такое решение вызвало бурные обсуждения и дискуссии в сети, многие люди против того, чтобы россияне жили в Украине. Об этом сообщает ТСН.

Корреспонденты в сети высказываются против того, чтобы Украина принимала граждан той страны, которая активно обстреливает ракетами наши земли и граждане которой в рядах своей армии воюют против ВСУ и нападают на мирные города.

видео дня

Ранее вице-премьер Ирина Верещук выразила мнение, что Украине стоит принять у себя беженцев из Курской области и создать для них все необходимые условия для проживания на время конфликта на Курщине.

"В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ Украина должна быть готова к приему российских беженцев", - написала Ирина Верещук на своей странице в Facebook.

Именно это сообщение Верещук возмутило сотни украинцев. Многие из них сказали, что невозможно проживать рядом с людьми, чьи знакомые и родные пришли убивать украинцев.

"Читаю и плачу, честно, ну как так, как?!!!! Нет просто слов, после видео наших пленных, того, как хоронят 20-летних ребят, я просто плачу! Какая эвакуация на территорию Украины, нам мало коллаборационистов? Да пусть сидят на своих любимых болотах! Вы вообще представляете, как они будут ходить мимо сирот, вдов, родителей, потерявших детей, мимо воинов, которые свои годы отдали защите государства? Есть наш хлеб в то время, как наши ребята только мечтают о нем? Это издевательство", - прокомментировала пост одна из пользовательниц, сумчанка Елена.

Также пользователи в сети заявляют, что эти же беженцы могут наводить российские ракеты по территориям, где они временно будут проживать.

В Мининтеграции уже заявили, что россияне начали интересоваться предложением о переезде в Украину, особенно те граждане РФ, у которых есть родственники в Украине.

Кто такая Ирина Верещук

Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021).

Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Беженцы из Курской области и бои на Курщине - последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий открывает круглосуточную линию для россиян, которые хотят эвакуироваться в Украину из Курской области.

Ранее сообщалось, что украинское наступление в Курской области высвободило возможности для ВСУ на других участках фронта, ведь РФ перебрасывает войска из этих направлений на Курский.

Полковник СБУ Роман Костенко подчеркнул, что у Москвы нет особых резервов вне поля боя, чтобы отразить удар по Курской области. Агрессору придется либо "снимать" уже воюющие подразделения с передовой, либо привлекать резервы, которые должны были усилить участки на Востоке или Юге Украины. В противном случае Украину ничего не остановит пойти дальше Курска.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беженцы Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Бойцы "Азовстали", больные и раненые: Буданов рассказал детали нового обмена

Бойцы "Азовстали", больные и раненые: Буданов рассказал детали нового обмена

21:39 Война
Нужно два шага от Запада: в США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне

Нужно два шага от Запада: в США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне

20:23 Мир
Politico: США могут передать Украине редкостные ракеты на 400 км: подробности

Politico: США могут передать Украине редкостные ракеты на 400 км: подробности

19:44 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе 18838

Умер Кончаловский: в семье путиниста Михалкова случилось горе

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела 4089

Чернышев срочно прервал траур: жена Пескова сильно заболела

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы 3755

В тяжелом состоянии: жена бросила больного Преснякова на произвол судьбы

У меня нет мамы : дочь Киркорова совершила каминг аут 2716

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

Последние новости

21:39

Бойцы "Азовстали", больные и раненые: Буданов рассказал детали нового обмена

21:22

"Территориями придется пожертвовать": у Путина на ТВ призвали готовиться к худшемуВидео

21:17

В смерти Мэтью Перри обвиняют пятерых человек: одного уже арестовали

21:12

Почему некоторые края чипсов зеленые: в Сети удивили серьезной причиной

21:00

Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ

Путин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – КочетковПутин потерял страны ОДКБ и не может рассчитывать на поддержку, даже Лукашенко имитирует – Кочетков
20:23

Нужно два шага от Запада: в США раскрыли, как Украине добиться перелома в войне

20:19

"Нейтрализовано действие врага": комбат назвал главный плюс операции ВСУ на Курщине

19:44

Politico: США могут передать Украине редкостные ракеты на 400 км: подробности

19:34

РФ стягивает войска к Курску: СМИ показали целое "гнездо" вертолетов

Реклама
19:30

Церковный праздник 16 августа: что запрещено делать на Третий Спас

19:27

Цены стремительно падают: в Украине ощутимо подешевел популярный овощ

19:10

Напав на Украину, Путин создал для русских огромные проблемымнение

19:07

Три десятка Leopard, ПВО и гаубицы: Германия передаст ВСУ большой пакет помощи

18:40

Деревянный макет: как РФ скрывает затопление подводной лодки Ростов-на-Дону

18:21

РФ критически приблизилась к Покровску, осталось 10 км: в ГВА встревожили заявлением

17:59

Такими самолетами враг бомбит Украину: в РФ рухнул бомбардировщик Ту-22М3, деталиВидео

17:51

Детективов НАБУ призвали проверить схему закупки лекарств для онкобольных в ГП "Медицинские закупки"

17:37

Новый украинский комендант Курской области: что известно о генерале Москалеве

17:34

ВСУ могут использовать британское оружие в РФ, но есть исключение - Минобороны Британии

17:33

"Илюха, убегаем": Россия накрыла ФАБами своих пропагандистов во ЛьговеВидео

Реклама
17:01

Бросил всех волчиц: продюсер рассказал, как Винник убегал из Украины в багажнике

16:56

Украина принуждает Путина к миру: у Зеленского назвали цель операции на Курщине

16:55

Наступление РФ "выдыхается": названа главная цель россиян на востоке

16:45

С такой скоростью, как это сделала СБУ, Украина в этой войне обменный фонд еще не пополняла - эксперт

16:43

Лукашенко хочет, чтобы сели за стол переговоров и закончили "драчку" в Украине

16:41

Турецкий мачо Озчивит снимется в российском фильме

16:36

Зеленский призвал Раду принять важный пакет законов: что он предусматривает

16:32

ВСУ окружают райцентр в Курской области: в Bild назвали села, которые потеряла РФ

16:15

Дали фальшивые деньги: alyona alyona рассказала, как ее обманули волонтеры

16:11

"Любит Филлиппок таких голубчиков": Киркоров засветился в объятиях мужчины

16:08

Украина проведет эвакуацию жителей Курской области: в Кабмине раскрыли детали

15:59

"Это безумие - они сбивают своих же": раскрыт существенный недостаток самолетов РФ

15:39

ВСУ зачистили Суджу: в Курской области украинская армия продвинулась вперед

15:36

Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

15:35

Военная комендатура в Курской области: Сырский сказал, кто её возглавит

15:21

Отчаяние: жена Виктора Павлика рассказала, что чувствовала из-за диагноза сына

15:17

"Украинцы говорить с ним не будут": в США заявили о бессилии Путина на Курщине

15:11

Войска НАТО в Украине: об отправке своих солдат заговорили в Германии

14:48

Очень сложно удержать позиции: ВСУ перемещаются из-за пожаров на фронте

14:38

Лолита Милявская вышла на сцену без штанов

Реклама
14:23

ВСУ могли атаковать россиян в Курской области танками Challenger 2 – Sky News

14:08

Ударит +33: Украину скоро накроет невыносимая жара

14:05

"У меня нет мамы": дочь Киркорова совершила каминг аут

14:01

Старт переговоров Украины и РФ: новый обмен пленными уже скоро - FT

13:29

Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

13:27

Обратился к ВСУ: беглец Олег Винник вышел на связь и заявил о своем возвращении - что с нимВидео

13:26

Взрывы на "Северных потоках": в ОП ответили на обвинения в причастности Украины

13:22

Еще одна категория граждан будет иметь право на отсрочку - детали законопроекта

13:02

"Переобулась": Ани Лорак показалась в желто-голубом наряде и засветила обручальное кольцо

12:39

После операции на Курщине Зеленский может подписать соглашение "землю на землю"

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять