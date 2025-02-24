Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

В Украине международный саммит посвященный третьей годовщине полномасштабной агрессии со стороны России в рамках которого было объявлено о ряде важных решений.

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Саммит мировых лидеров в Киеве 24 февраля - что известно о результатах / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие 5 шагов Зеленского к миру в Украине

Что известно о рекордном пакете помощи от Британии

Официальное заявление Стармера по британским миротворцам в Украине

24 февраля 2025 года в Киеве состоялся международный саммит "Поддерживай Украину", посвященный третьей годовщине полномасштабного вторжения России. В мероприятии принимают участие делегации из почти 40 стран и международных организаций. Лично прибыли лидеры 13 государств, в частности глава правительства Норвегии, премьер-министр Испании, глава правительства Исландии, глава правительства Эстонии, президенты Литвы и Латвии, премьер-министр Канады, глава правительства Дании, президент Финляндии, а также руководители Европейского совета и Европейской комиссии.

Главред собрал основные заявления и решения, которые прозвучали в рамках саммита.

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5 шагов Зеленского к миру

Этот год должен стать началом установления реального и надежного мира. Президент Владимир Зеленский очертил пять ключевых шагов, которые могут этому способствовать. Об этом он заявил в своем вступительном слове на саммите "Поддерживай Украину".

"Этот год должен стать годом начала реального надежного мира. Путин не подарит нам этот мир, не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны получить мир силой, мудростью и единством нашего с вами сотрудничества. О мире невозможно просто объявить за один час, невозможно объявить за один день сегодня, завтра, послезавтра, к сожалению, такова реальность", - сказал Зеленский.

Первым шагом является участие Украины и Европы в переговорах. Зеленский отметил, что война ведется против Украины, но ее стратегической целью является Европа и ее образ жизни. Поэтому безопасность и будущее Европы не могут определяться без ее участия.

Второй шаг - восстановление доверия, в частности через освобождение военнопленных.

"Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех, и это справедливый вариант", - заверил Президент.

Третий - вступление Украины в НАТО. Президент отметил, что Альянс является самым эффективным, дешевым и надежным способом гарантировать мир и безопасность в Европе. Это проверенная система, которая в течение десятилетий сдерживала конфликты, даже на границах с Россией. "Мы должны честно говорить: Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантии безопасности, которые дает НАТО", - акцентировал глава государства.

Если, по словам Зеленского, членство в НАТО для Украины и в дальнейшем останется закрытым, "у нас не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине".

Четвертый шаг - гарантии безопасности от конкретных государств.

"У нас уже 28 соглашений по безопасности с партнерами и почти со всеми, кто участвует в сегодняшней встрече. И это очень четкие обязательства, которые делают сильнее Украину. Это оборонные, финансовые, политические вещи, которые работают прежде всего на нерасширение этой войны. Нам нужно увеличивать то, о чем мы договорились с вами на двусторонней основе - больше оборонного производства, больше финансовой устойчивости, больше технологических вещей и то, что непосредственно защищает жизни людей - развивать украинскую противовоздушную оборону", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина создает основу нового европейского воздушного щита. Зеленский добавил, что каждое обязательство по ПВО, оно критически важно. И на основе этого начального фундамента мы вместе должны создать достаточно действенную для безопасности систему гарантий для справедливого длительного мира для Украины и всей Европы", - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина формирует основу нового европейского воздушного щита, а обязательства по усилению противовоздушной обороны являются критически важными. На этом фундаменте необходимо создать надежную систему гарантий безопасности для Украины и Европы.

Пятым элементом он назвал необходимость сохранять единство.

"Сейчас стоит делать больше, чем вчера, поддерживать друг друга больше, чем когда-либо, чтобы в этом году можно было сказать: мы сделали все, что могли и должны были сделать, и вот мир есть", - подытожил Зеленский.

Рекордный пакет военной помощи и британские миротворцы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что для достижения устойчивого мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию. Он подтвердил готовность британских военных присоединиться к миротворческой миссии и объявил о новых санкциях против так называемого российского "теневого флота". Об этом глава британского правительства заявил во время своего выступления на саммите "Поддерживай Украину", который проходит в Киеве 24 февраля с участием мировых лидеров.

"Мы должны усилить давление еще больше, чтобы обеспечить прочный мир, а не просто приостановить боевые действия. И мы можем сделать это тремя способами. Во-первых, путем усиления военной поддержки Украины. Великобритания делает это, предоставляя 4,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в этом году, больше, чем когда-либо прежде", - сказал он.

Стармер подчеркнул, что союзники Украины должны продолжать экономическое давление на Кремль, чтобы заставить Путина не только вести переговоры, но и идти на уступки. В связи с этим он анонсировал крупнейший санкционный пакет Великобритании с начала войны, направленный на ограничение деятельности российского "теневого флота", а также на компании из Китая и других стран, которые поставляют РФ компоненты для производства вооружений.

Отдельно британский премьер отметил необходимость консолидации международных усилий для достижения мира, подчеркнув важность коллективных действий мирового сообщества.

"Президент США Дональд Трамп изменил глобальную дискуссию за последние несколько недель, и это создало возможность для нас правильно определить основы. Если мы хотим, чтобы мир наступил, нам нужно иметь место за столом, и любое урегулирование должно базироваться на суверенной Украине, подкрепленной сильными гарантиями безопасности", - подчеркнул он.

Глава британского правительства подчеркнул, что его страна готова и стремится поддержать миротворческие усилия, в частности, путем размещения войск вместе с другими европейскими партнерами при соответствующих условиях.

Стармер подчеркнул, что сейчас существует возможность сформировать основу для долговременного мира. В то же время он убежден, что для его достижения Украина должна принимать непосредственное участие в переговорах.

"Если мы хотим длительный мир - Украина должна быть за столом переговоров. И должны выстроить суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и правильными условиями", - сообщил Стармер.

Военная и гуманитарная помощь от Норвегии

Норвегия предоставит Украине 3,5 млрд евро военной помощи в 2025 году, 1 млрд евро направляет на гуманитарную поддержку, по 300 млн евро - на энергетический сектор и развитие промышленности. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Относительно Норвегии. Я хочу объявить, что мы будем выделять 1 млрд евро на гуманитарную поддержку и поддержку гражданских. Мы хотим предоставить военную помощь... 3,5 млрд евро будет выделено в 2025 году", - сказал он в понедельник в Киеве, выступая на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Он отметил, что услышал запрос президента Украины относительно поддержки энергетики и подтвердил выделение 300 млн евро на эту сферу.

Также, по его словам, Норвегия предусмотрела 4 млн евро финансовых гарантий.

"Также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность. 300 млн евро будет выделено на вашу промышленность. Возможно, мы сможем сотрудничать во многих сферах, особенно тех, которые касаются дронов. Это очень важно", - подчеркнул он.

Помощь Украине от Испании

Глава испанского правительства Педро Санчес объявил, что в 2025 году Украина получит новый пакет военной помощи от Испании на сумму 1 миллиард евро. Эта инициатива является частью усилий Мадрида по поддержке Украины в войне с Россией и дальнейшего восстановления страны.

"Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование даже еще с большей решимостью, чем это происходило в прошлом. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления", - заявил Санчес.

Кроме того, премьер подчеркнул важность экономического сотрудничества и призвал испанские компании участвовать в восстановлении Украины.

Отдельное внимание уделено поддержке украинской общины в Испании - с этой целью планируется создание специального украинского хаба в провинции Аликанте.

Помощь Украине от Канады

Канада передаст Украине еще 25 боевых машин LAV III для нужд Вооруженных сил. Первые два бронетранспортера будут доставлены уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита "Поддерживай Украину.

Кроме того, он сообщил, что Воздушные силы Украины получат четыре авиасимулятора для подготовки пилотов истребителей F-16.

"И это в дополнение к миллионам дополнительных компонентов боеприпасов, беспилотников и аптечек. Мы также распределяем первый транш из 5 миллиардов долларов помощи Украине, финансируемой за счет доходов от замороженных российских активов, вместе с предоставлением гранта, чтобы помочь Украине сохранить ее энергетическую безопасность", - сказал Трюдо.

Помощь от ЕС

Европейский Союз также усиливает поддержку Украины. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте ЕС выделит 3,5 миллиарда евро помощи и укрепит сотрудничество в энергетическом секторе. Она подчеркнула, что война в Украине - это не только ее внутреннее дело, а ключевой вызов для всей Европы и мира.

По словам фон дер Ляйен, Россия стремится к капитуляции Украины, что представляет угрозу для международной безопасности. Она напомнила, что общий объем поддержки ЕС уже достиг 134 миллиардов евро, а благодаря Украинскому фонду и кредиту G7 удалось закрыть бюджетный дефицит Украины на 2025 год.

"Могу анонсировать, что уже в марте поступит новый платеж Украине в 3,5 млрд евро", - сказала фон дер Ляйен.

Кроме финансовой помощи, ЕС ускорит поставки оружия и боеприпасов, что станет главным приоритетом работы Еврокомиссии в ближайшие недели. Также анонсирован новый пакет мер для укрепления энергетической безопасности Украины, включая интеграцию энергорынков Украины и Молдовы с европейской системой, а также развитие возобновляемой энергетики.

"Все эти усилия приведут к большей энергетической безопасности как для Украины, так и для Европейского Союза", - сказала фон дер Ляйен.

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