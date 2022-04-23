Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктов

ВСУ перешли в контратаку на Харьковщине / Макс Левин

В результате успешного контрнаступления Вооруженным силам Украины удалось выбить российских оккупантов из трех населенных пунктов в Дергачевском районе Харьковской области.

Как рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов, ВСУ перешли в контрнаступление и утром начали наступательные операции.

"В течение дня продолжались ожесточенные бои. Наши подразделения выбили российские войска из населенных пунктов: Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района и закрепились на позициях!", - добавил Синегубов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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