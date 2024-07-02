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На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

Stepan Haftko
2 июля 2024, 13:05
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Похоже, что на Банковой руководители государства готовятся к завершению войны, но с потерей некоторых оккупированных территорий.
На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт
На Банковой готовятся к завершению войны / коллаж: Главред фото: Укринформ, Офис президента, Генштаб ВСУ

В Офисе президента Украины неоднократно намекали на то, что войну стоит прекращать, однако есть разные варианты развития таких событий. Политтехнолог и эксперт в политике Олег Постернак на своей странице в Facebook написал о факторах и признаках того, что на Банковой постепенно готовятся к окончанию войны и передаче России части оккупированных территорий.

"Банковая начала информационную подготовку населения к миру с Россией без отвоевания территорий. Зеленский делает заявление за заявлением о вероятном формате мирного трека и конце войны. Весь политический класс Украины засуетился полутайными встречами и ресторанными переговорами. Пошел поиск стратегических концептов различных политических сил по финализации войны", - говорится в заметке политолога.

По его словам, мало кто может из политиков взять на себя ответственность за "войну до победного конца". Также народ очень истощен войной и находится в "шоковом анабиозе".

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На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт
Сообщение Постернака / фото:
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ww.face
book.com/oleg.posternak

Эксперт зазначил, что в ближайшее время общество особенно будет обращать внимание на популярных военных и деятелей в военной отрасли. Их жесткая критика власти способна создать проблемы в рефлексивной кампании "за мир".

По мнению Постернака, власть будет делать ставку на гражданское общество, которое устало от войны и которое, вероятно, сможет поддержать так называемый мирный план, который может включать даже передачу России временно оккупированных украинских территорий.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) - политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на городские головы, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что бойцы ВСУ под Волчанском разбили группу элитных десантников РФ. Бойцы Сил обороны Украины под Волчанском на севере Харьковской области нанесли серьезные потери 83-й Отдельной десантно-штурмовой бригаде РФ. Теперь оккупантов либо будут доукомплектовывать.

ВСУ отбросили врага и закрепились на новых позициях. В результате боев российские оккупационные войска понесли тяжелые потери, в частности - вражеская техника уничтожалась десятками, личный состав - сотнями. Силы обороны отбросили врага от Тернов и Ямпиловки и закрепились на освобожденных позициях.

ВСУ успешно взорвали целую колонну РФ на "дороге смерти" под Угледаром. Бойцы 72 бригады "Черных запорожцев" обнаружили и взорвали целую колонну оккупантов, которая выдвинулась на штурм позиций защитников. На видео заметно, что командование РФ отправило своих солдат в бой не только на тяжелой технике, но и на мотоциклах.

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