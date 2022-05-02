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Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уехал из Изюма до начала атаки ВСУ — NYT

2 мая 2022, 09:30

30 апреля украинские военные атаковали школу в Изюме, которую россияне используют как военную базу. Герасимов посещал эту базу, но успел уехать до начала атаки.

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов лично прибыл в Изюм командовать войной / Фото Минобороны РФ

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов приехал на передовую в город Изюм Харьковской области. Однако он успел уехать до того, как Вооруженные силы Украины атаковали позиции оккупантов.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинских и американских высокопоставленных должностных лиц.

Вечером, 30 апреля, украинские военные атаковали школу в Изюме, которую россияне используют как военную базу. По данным чиновников, Герасимов посещал эту базу, но успел уехать из Изюма перед тем, как началась украинская атака.

"Украинские официальные лица узнали о визите, сказал украинский чиновник, но не успели поймать генерала Герасимова. Когда украинские силы начали атаку на одну позицию, которую посетил генерал Герасимов, в школе № 12 в подконтрольном России городе Изюм в субботу вечером, он уже уехал в Россию. Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты", - пишет издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Автор статьи отмечает, что присутствие такого высокопоставленного чиновника как Герасимов на передовой крайне необычно и происходит на фоне того, что западные военные аналитики называют растущим беспорядком в российских войсках.

"Западные официальные лица и аналитики говорят, что даже при резком сокращении целей российские военные продолжают бороться с проблемами тылового обеспечения и координации между своими войсками, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев", - говорится в статье.

Как сообщал Главред, 1 мая корреспондент Александр Шульман заявил, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов получил ранение в Харьковской области под Изюмом в результате взрыва в районе штаба 2-й армии.

Высокопоставленный российский военачальник-оккупант ранее прибыл в район боевых действий, чтобы лично командовать наступлением на Славянск Донецкой области.

Начальника генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова после его пребывания в осажденном Изюме могли эвакуировать в Москву на самолете.

Читайте такжеТри сценария войны: чего ждать УкраинеОтметим, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что путинские войска уже несколько суток не наступают на Украину с территории РФ. Российские оккупационные войска прекратили перебрасывать силы на Изюмском направлении.

"Назад валит большое количество побитой техники. Раненые едут и вывозят убитых. Убитых очень много, потому что только за последние три дня уже есть подтвержденные результаты удара, удар по Первомайскому Харьковской области, два удара по Изюму — штаб ВДВ. Даже по нижней границе считаем – 100 трупов в одном месте, 200 – в другом, и не менее 100 – в третьем. Верхнюю границу – называют и по 200, и по 300. Надо понимать, что это старшие офицеры среди них. Два штаба армии", — рассказал Арестович.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты стягивают войска на юг страны. По его словам, готовится наступление на Днепропетровскую область.

По данным британской разведки, Россия задействовала уже 65% всех своих наземных вооруженных сил. Это более 120 батальонных тактических групп, четвёртая часть из которых, вероятно уже выведена из строя.

Кроме того, сообщается о трудно восстанавливаемых потерях у ВДВ (воздушно-десантных войск). России потребуются годы, чтобы восстановить эти силы.

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