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"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

12 октября 2022, 15:56

Известный украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, служащий в рядах ВСУ, показал новое фото с передовой.

Сенцов
Олег Сенцов / коллаж фото УНИАН и Facebook

Известный украинский режиссер и экс-политзаключенный Кремля Олег Сенцов, который сейчас служит в рядах украинской армии, показал свежее фото с передовой. Соответствующий пост был опубликован на его странице в Facebook.

Судя по словам Сенцова, он может воевать на Херсонском направлении. Режиссер в форме позировал на фоне поля. Он поразмыслил об освобождении Крыма и высказал свое обнадеживающее предположение о деоккупации полуострова.

"Где-то там, позади, любимый Крым. К нему стало немного ближе, но путь еще предстоит трудный", – написал он.

Режиссер и боец обратился к оккупированному полуострову, предположив, что в следующем году украинцы освободят его от российских захватчиков.

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим, жди!," – подытожил Сенцов.

Сенцов

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

По его словам, российская оккупационная армия сосредоточила свои последние усилия на попытках захватить Бахмут, а на других донбасских направлениях значительно снизила активность.

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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