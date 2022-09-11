Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться: Сенцов сделал громкий прогноз

Олег Сенцов служит в ВСУ / УНИАН и Facebook

Известный украинский режиссер Олег Сенцов, который теперь служит в ВСУ, считает, что Россия, развязавшая полномасштабную военную агрессию против Украины, начнет распадаться, а его родной Крым обязательно вернется под контроль Украины. Такое мнение он высказал в интервью "Радио НВ".

"Я не знаю, как пойдет эта война, будет ли какая-то военная операция по Крыму. Возможно, до этого не дойдет. Если мы освободим всю территорию континентальной Украины военным путем – все новые оккупированные территории и Донбасс – Путину уже очень тяжело будет удержаться у власти", – предположил он.

По его словам, в российской тюрьме в 2014-2019 годах он мечтал об освобождении Крыма. И он сомневался, что его мечта осуществится. А теперь, взвешивая обстоятельства, Сенцов говорит, что до освобождения полуострова осталось не так далеко.

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Олег Сенцов / Facebook

Также он не исключил того, что вскоре перестанет существовать путинский режим в том виде, в каком он есть – из-за своих потерь территорий, военных и политических поражений. И "Крым пойдет к нам, потому что Россия начнет распадаться […] Но в том, что мы туда зайдем, повесим и украинские флаги, и наших врагов, никто не сомневается", – заявил Сенцов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию с целью освобождения своих территорий в Харьковской области. Войска России выбиваются с ранее захваченных ими украинских земель. Освобождены Балаклея, Волохов Яр, Ивановка, Борщевка Шевченково и другие населенные пункты.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября рассказал, что в Харьковской области освободили уже более 30 населенных пунктов. На деоккупированных территориях проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности. Устанавливается порядок.

10 сентября бойцы ВСУ подняли государственный флаг Украины над городом Купянск, который находился под оккупацией войск России почти с самого начала полномасштабной войны. Купянск – важный транспортный узел, через который шла все логистика оккупантов с российской территории.

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