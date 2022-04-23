Оккупантов РФ на Донбассе ждет провал: западный эксперт назвал причину

Уничтоженная техника РФ / Telegram Киевская ОВА

Война в Украине показала, что российские войска оказались "потемкинской армией". Они хорошо выглядели на учениях, но не на поле боя, подчеркнул американский профессор, историк Фредерик Каган.

Он считает, что сложности, с которыми столкнулась российская армия при попытке захвата Киева, скорее всего, будут наблюдаться и на следующем этапе войны, на востоке Украины, пишет The New York Times.

Отмечается, что вопреки сложившейся армейской организации со строгой иерархией и множеством уровней командования, которое обеспечивают координированное перемещение войск, в РФ отдают предпочтение батальонно-тактическим группам по 800 человек. Их комплектуют из подразделений, которые прежде не работали друг с другом.

Не в последнюю очередь на провал РФ в Украине также влияют логистические и коммуникационные сложности, с которыми россияне столкнулась в Киевской области.

Подчеркивается, что вместо того, чтобы дать отдохнуть потрепанным частям, перегруппироваться и перевооружиться, Кремль подталкивает своих солдат к дальнейшим наступлениям на востоке.

Армию РФ гонят в атаку

Армейское командование заставляет свои подразделения наступать и переходить к взятию в окружение украинских войск, которые находятся в укрепленных районах Донбасса. ВС РФ, судя по всему, пытаются добиться определенных успехов — в частности, захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до 9 мая, когда на Красной площади в Москве состоится ежегодный парад ко дню победы во Второй Мировой войне.

"Они не делают паузы, необходимой для перегруппировки имеющихся войск, для чего понадобилась бы на одну-две недели остановиться и подготовиться к наступлению, — объяснил Мэйсон Кларк, аналитик Института по изучению войн. — Вероятнее всего, они попытаются захватить определенные территории. Не думаем, что им удастся взять под контроль всю территорию областей в следующие три недели".

РФ наступает на старые грабли?

Несмотря на то, что ландшафт на востоке Украины более открытый, из-за преимущественно вязкой почвы войскам придется направить свои танки по дорогам, как это уже было в Киевской области. То есть дальнейшие действия ВС РФ во многом предсказуемы, и украинской армии будет проще с ними справиться.

Если поставки западного вооружения продолжатся, украинская армия сможет проводить контратаки против россиян. "Вполне возможно, что украинская армия, при должном обеспечении ресурсами, отодвинет войска РФ с занятых позиций", — объяснил Каган.

Читайте такжеРФ стягивает резервы: в ВСУ назвали направление нового удара оккупантов

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще: