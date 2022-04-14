Орки вошли в Олешки под Херсоном и вывесили российский флаг

Оккупанты вошли в Олешки под Херсоном / facebook.com / Евгений Рищук

Российские оккупационные войска вошли в город Олешки, через который проходит автодорога в Херсон. На здании местной администрации оккупанты уже вывесили флаг России, заявил городской глава Евгений Рищук.

Рищук призвал горожан не выходить на улицу, поскольку там будут находиться российские патрули.

"У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы", - заявил он.

В то же время, по словам Рищука, он будет продолжать контролировать определенные процессы в городе, пока будет оставаться такая возможность. Коммунальные службы продолжат работать.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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