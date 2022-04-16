Перепутали з бензовозом: орки насмешили воровством ассенизатора

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Российские оккупанты украли у жителей Украины машину-ассенизатор. Вероятно, орки думали, что им достался приз в виде топливозаправщика.

О курьезе пишут бойцы 72 ОМБР имени Черных Запорожцев, которые поделились фотографией в своем Facebook.

В конце концов рашисты смекнули, что к чему, поэтому бросили свой трофей прямо в лесу.

Обратим внимание, что на цистерне оставили красноречивую надпись, очевидно, чтобы их коллеги по оружию не повторяли их ошибок.

"Перепутали с бензовозом и забрали у местных жителей. Наверное, до сих пор не поняли, что это за машина такая. А это авто, чистящее выгребные ямы. Не спрашивайте, почему они не знали. У них просто не принято таким пользоваться", — сообщили в пресс-службе бригады.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУ.

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