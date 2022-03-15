Зеленский потроллил армию РФ: стала поставщиком техники для ВСУ

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Российской Федерации начинают понимать, что войной с Украиной ничего не достигнут.

"Как и раньше, враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями врет о нас. Они до сих пор не могут оправиться, но уже начали понимать, что войной они ничего не достигнут", - заявил Зеленский в видеообращении.

По словам президента, "российские солдаты и офицеры, убегая с поля боя и бросая технику, это понимают".

"Мы берем трофеи и используем их для защиты государства. Российские войска на сегодня фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они и в страшном сне не могли такого увидеть", - отметил он.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.