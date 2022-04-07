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"Поджарили" Аллигатора: Арестович оценил уничтожение "супервертолета" РФ

7 апреля 2022, 13:09

На большей части территории Украины самолеты и вертолеты РФ уверенно сбивают ВСУ.

Ка-52 Аллигатор
ВСУ уничтожили Ка-52 Аллигатор РФ / Фото Википедия

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удачные действия бойцов 95-й бригады ВСУ, которые сбили вражеский вертолет Ка-52.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, враг сосредоточил основные усилия своей авиации преимущественно в зоне ООС.

Советник главы ОП отметил, что на остальной территории Украины их уверенно сбивают наши Воздушные Силы.

"Как мы видели, 95 бригада сбила российский вертолет выстрелом из противотанкового ракетного комплекса. Это выдающееся военное достижение", – говорит он.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вооружение:

  • пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;
  • блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;
  • авиабомбы.

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Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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