Погиб депутат Броварской территориальной громады

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о гибели 13 марта депутата Броварской территориальной громады в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на

"Сегодня еще один черный день в нашей стране. Много погибших, много раненых, много обстрелов, много разрушенных объектов инфраструктуры. Но самое ценное - это жизни наших людей. Сегодня погиб один из депутатов Броварской территориальной громады. Буквально два часа назад мы получили информацию", - сказал чиновник новом обращении.

Председатель ОВА выразил искренние соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что каждую отнятую жизнь в Киевской общине никто никогда врагу не простит.