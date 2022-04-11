Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФ

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Бойцы Десантно-штурмовых войск Украины уничтожили пять танков врага на поле боя.

В бою отличились воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, говорится в сообщении Командования ДШВ.

Отмечается, что уничтожение вражеской бронетехники происходило в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений. Трофеями житомирских десантников стали пять танков противника, один из них командирский.

"Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику на металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан и одержим Победу! Слава ДШВ! Слава Украине", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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