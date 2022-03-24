РФ готовит решающее наступление: в США назвали ключевое условие победы Украины

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Победа Украины в войне против РФ будет иметь высокую цену, заявил капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах.

"Сегодня все военные заводы в России работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а в Украине нет. И Украине дают недостаточно оружия, чтобы она могла себя защитить", - подчеркнул он в интервью Obozrervatel.

Американский военный уверен в том, что российская армия уже понесла большие потери и теперь занимается перегруппировкой. Планирует призыв, стягиваются войска со всех уголков России и идет подготовка к решающему наступлению на Украину.

"Они окапываются вокруг своих авиабаз, готовятся к оборонительной войне, поскольку Украина, наверное, будет организовывать контрнаступление", - предупредил он.

Вместе с тем американский офицер не верит в истощение резервов РФ. Он напомнил о непрекращающихся бомбардировках украинских городов, а также о том, что в РФ военные заводы переведены в круглосуточный режим.

"Украина выйдет из этой войны победительницей. Но вопрос, какой ценой. Сегодня идет третья мировая война между Россией и всем миром. Просто за весь мир пока что воюет только Украина", - добавил Табах.

Потери РФ в Украине: что известно

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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