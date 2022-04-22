РФ грозит провал в битве за Донбасс: западные СМИ назвали неожиданную причину

Российские оккупанты в Украине / Reuters

Логистические проблемы стали причиной провала оккупантов РФ под Киевом. Эти же логистические проблемы, обостренные еще большим недостатком пехоты, могут обречь наступление России еще и на востоке.

Как пишет Forbes, оккупанты планируют "обойти и отрезать" украинские силы, развернутые вдоль линии разграничения на западе Донбасса. Но со вторника, когда началась эта операция, Россия не добилась значительного прогресса.

"Попытка протиснуться с севера Донбасса на юг – это то, что мы сейчас видим. Но украинцы, они ожесточенно дерутся, а не ложатся, позволяя россиянам пройти", – сказал неназванный чиновник из Пентагона.

Подчеркивается, что прорыв через украинскую оборону может на самом деле создать условия для поражения России.

Тактическая победа РФ обернется провалом?

Смогут ли 75 батальонных тактических групп РФ (которых, кстати, в начале войны было 100) протянуть достаточно солдат и танков через потенциальную "дыру" в украинском фронте, чтобы создать собственную твердую 160-километровую линию от севера Донбасса до Мариуполя? Окружение сил Украины означало бы, что российские войска смогли создать собственные крепкие фронты на западе и востоке. Если же в ходе этого флангового маневра российские силы сами закрепиться не смогут, они рискуют оказаться в окружении, отрезанном от снабжения. А если это произойдет, тогда северный провал повторится. Российские батальоны застрянут, у них закончится еда, горючее и патроны. В какой-то момент украинская армия начнет рвать их в клочья, пока Кремль не провозгласит "победу" и не прикажет отступать.

Для успеха в битве за Донбасс России требуется очень много боевых групп, гораздо больше, чем у нее было даже в начале войны. Нужны силы, которые могут не только пробиться, но и удержаться на нужных позициях. И этих сил нет. Ситуацию усугубляет еще и то, что БТГ на передовой и их бригады поддержки потеряли тысячи своих бойцов в первые 50 дней войны.

Неожиданный союзник ВСУ

География также является проблемой для России. Поскольку армия Украины обороняется, она имеет преимущество внутренней линии. Другими словами, бои ведутся вдоль линии в форме дуги. Российские силы наступают с внешней стороны этой дуги. Это означает, что их цепи обеспечения длиннее, чем у сил с внутренней стороны – то есть украинской армии. И если возникают проблемы, обороняющийся может отступить на несколько километров, еще больше растянув линии обеспечения врага, тем самым создавая ему проблемы.

Поэтому агрессору нужно значительное и техническое преимущество. И Россия таким похвастаться не может. На Донбассе в ее распоряжении примерно такое же количество войск, как и у Украины. Вдобавок, как отмечают чиновники США, у Киева теперь больше танков, чем у российской армии. И российская логистика ничем не лучше, чем она была месяц назад.

Россия развязала войну, располагая слишком малой и плохо обеспеченной армией. Надеясь на скорый крах Украины, чего, конечно же, не произошло, Москва обрекла свою кампанию против соседней страны на провал с первого же дня.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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