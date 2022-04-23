РФ стягивает резервы: в ВСУ назвали направление нового удара оккупантов

РФ стягивает резервы на южном направлении / Reuters

Российские оккупанты пытаются вести оборонительные действия на временно занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей, а также ведут подготовку предположительно к выходу на административные границы Херсонской области.

"Обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная. На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу в админграницы Херсонской области", - говорится в сообщении пресс-центра Оперативного командования Юг.

Уточняется, что населённые пункты, находящиеся под контролем оккупантов, захватчики накрывают артиллерийско-минометными обстрелами, оказывая огневое и психологическое давление на мирное население, запугивая и склоняя к принятию оккупационных властей. Также продолжается пропаганда референдума и создание псевдореспублики.

"В то же время продолжается нанесение ракетных и авиационных ударов по Николаеву. В 5 утра зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, в результате взрыва повреждена троллейбусная линия электропередач, разрушены заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Потерь среди гражданского населения нет", - уточняют в ОК.

Там отмечают, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями ночью было поражено 13 целей противника. В районе Александровки уничтожен вражеский танк Т-72 и 2 БМП. Утраты живой силы неприятеля составили 15 рашистов.

"В Черноморской операционной зоне и в Одесском регионе продолжается пребывание корабельной группы вражеского флота, что сохраняет угрозу ракетных ударов по всей территории Украины", - подчеркивают военные.

Они добавляют, что в рамках усиления мер противодиверсионной работы и в целях недопущения массовых скоплений людей и провокаций на Пасхальные праздники силы охраны и обороны: полиция, территориальная оборона, Национальная гвардия, Вооруженные силы будут обеспечивать порядок и спокойствие.

"Просим граждан соблюдать правила комендантского часа и не мешать работе специалистов", - подытожили в ОК.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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