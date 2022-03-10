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РФ варварски бомбит жилые кварталы Сумщины: что известно

10 марта 2022, 03:45

Есть информация о попадании бомбы в газопровод в Ахтырке.

Ахтырка
РФ варварски бомбит Ахтырку / https://t.me/Zhyvytskyy/882

В ночь на четверг, 10 марта, российская авиация нанесла очередной авиаудар по жилым кварталам окрестностей Сум и по городу Ахтырка.

"Российская вражеская авиация бомбила окрестности Сум и деревню Бытица. Удар был около 00:40. Подробности уточняются", – написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram в ночь на четверг.

Кроме того, российская авиация снова бомбила жилые кварталы Ахтырки.

Авиаудар произошел около 00.30 10 марта. "Есть информация о попадании бомбы в газопровод. Информация уточняется", – написал глава Сумской ОВА.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты нанесли новый удар по Харькову. В городе более часа слышались звуки залпов, объявлена ​​воздушная тревога.

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новости Сум война России и Украины
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