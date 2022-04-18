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Штурм Мариуполя: в Азове рассказали о шокирующих зверствах РФ

18 апреля 2022, 22:36

Денис Прокопенко попросил организовать зелёный коридор для выхода гражданских, раненных и выноса тел убитых.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Защищающий Мариуполь от оккупантов РФ командир подразделения специального отряда Азов подполковник Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам.

Он опубликовал видеообращение и попросил организовать зелёный коридор для выхода гражданских, раненных и выноса тел убитых.

По его словам, на металлургическом заводе Азовсталь, укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя, которые прячутся в бункерах от "русского мира"

"Единственное доступное убежище они нашли рядом с украинскими солдатами, которые до сих пор защищают город от российских оккупантов", - сказал Прокопенко.

Он говорит, что российские оккупанты целенаправленно используют свободнопадающие бомбы, ракеты, противобункерные бомбы, все виды артиллерии, как наземной, так и морской, для неизбирательных атак.

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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