Удары Шахедов по Украине и Ближний Восток: Данилов объяснил взаимосвязь

Главные тезисы Данилова:
- РФ смогла локализовать производство дронов у себя
- Программа по производству Шахедов временно приостановится
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов оценил, как ситуация на Ближнем Востоке скажется на производстве дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми российская армия обстреливает Украину.
По его словам, были сообщения, что завод по производству "шахедов" разрушен.
"Я также надеюсь, что уничтожены и производства комплектующих. Россия в значительной степени успела локализовать производство у себя, но, по отдельным свидетельствам, были компоненты, которые еще поступали из Ирана. Теперь этого уже не будет", - сказал Данилов интервью Главреду.
При этом он предположил, что россияне все же найдут замену, но на это тоже потребуется время, и это приостановит их программу.
"Мы точно не увидим иранских баллистических ракет. Я с самого начала говорил, что их нет в России, Иран их не собирается поставлять, но такие разговоры были. Очевидно, Россия просила Иран об этой поставке, но после того, как получила отказ, начала закупать корейские, которыми нас сейчас и обстреливает", - добавил Данилов.
Как писал Главред, в ночь на 25 июня дроны атаковали российский Таганрог. Местные жители слышали серию взрывов. Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что под ударом оказался местный завод Атлант-Аэро, который специализируется на компонентах для боевых БПЛА и систем управления.
Утром 10 июня ударные дроны заметили в республике Татарстан. Прогремели взрывы в районе города Елабуга, где оккупанты производят Шахеды.
Утром 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие, которое производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.
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Кто такой Сергей Данилов
Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.
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