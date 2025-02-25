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Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными "всех на всех"

Мария Николишин
25 февраля 2025, 16:31
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Украина всегда готова очень быстро идти на решение гуманитарных вопросов.
Украина готова: Подоляк сделал заявление об обмене пленными 'всех на всех'
Обмен пленными с РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab, скриншот из видео

Главное из заявления Подоляка:

  • Киев готов к обмену пленными в формате "всех на всех"
  • Есть страны-посредники, которые готовы организовать процесс обмена
  • Пока неизвестно, готова ли Россия к таким шагам

Украина готова к обмену пленными в формате "всех на всех", и ряд стран-партнеров могут способствовать этому процессу. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире FreeДом.

В частности, он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на форуме Поддерживай Украину заявил, что Россия должна подать реальные сигналы о желании завершить войну. И одним из таких шагов может стать освобождение всех украинских пленных - и военных, и гражданских. Киев готов к обмену в формате "всех на всех".

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"Было бы неплохо, если бы Россия услышала эти сигналы. Эта инициатива президента уже звучала не один раз. Насколько Российская Федерация готова к таким шагам - давайте подождем. Но мы видим, что РФ не придерживается не то, что готовности обменять всех на всех, она не придерживается принципа, прописанного в Женевской конвенции относительно поведения в отношении пленных", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, у глобального сообщества нет инструментов, которые позволяли бы контролировать, как к нашим военнопленным относятся в России, придерживаются ли конвенционного устава.

Он также отметил, что есть страны-посредники, которые готовы организовать процесс обмена по формату "всех на всех" - это страны арабского региона, Турция и другие.

Подоляк добавил, что Украина всегда готова очень быстро идти на решение гуманитарных вопросов, в частности по обмену пленными.

Обмен пленными - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 5 февраля между Украиной и РФ состоялся обмен военнопленными. Домой удалось вернуть 150 наших защитников.

30 декабря между Украиной и РФ состоялся один из крупнейших обменов пленными. Домой удалось вернуть 189 наших защитников. В Сети разлетелись чувствительные видео с моментом возвращения украинских военных на родную землю.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в российском плену находятся по меньшей мере шесть украинских мэров и глав общин.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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