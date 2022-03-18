В британской разведке раскрыли главную причину провала наступления РФ в Украине

Атаки ВСУ серьезно ограничивают наступательный потенциал РФ.
Активные контратаки Вооруженных сил Украины ограничивают наступательные возможности оккупационных войск РФ.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter со ссылкой на данные разведки
"Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию большое количество войск использовать для защиты собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - отмечают военные аналитики.
Кроме того, британская разведка зафиксировала проблемы материально-технического обеспечения российской армии.
"Проблемы в маневрировании, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности передвижения мешают России обеспечить свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как еда и горючее", – добавили в Министерстве обороны Британии.
Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.
Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.
Читайте еще:
- "Зашли с тыла": спецназ ВСУ разгромил скопление российских войск
- ВСУ зачищают пригород Киева от рашистов: названы самые опасные направления
- Генералы РФ стали мишенью: ВСУ открыли охоту на командиров оккупантов