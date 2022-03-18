В британской разведке раскрыли главную причину провала наступления РФ в Украине

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Активные контратаки Вооруженных сил Украины ограничивают наступательные возможности оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter со ссылкой на данные разведки

"Непрерывные украинские контратаки вынуждают Россию большое количество войск использовать для защиты собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - отмечают военные аналитики.

Кроме того, британская разведка зафиксировала проблемы материально-технического обеспечения российской армии.

"Проблемы в маневрировании, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности передвижения мешают России обеспечить свои передовые войска даже предметами первой необходимости, такими как еда и горючее", – добавили в Министерстве обороны Британии.

Ранее сообщалось о том, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.

Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.

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