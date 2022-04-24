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В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

24 апреля 2022, 21:25

Флешеты начали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты.

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов / theguardian.com

В телах жителей Бучи и Ирпени судмедэксперты обнаружили флешеты - заостренные стальные снаряды, похожие на дротики дартс. Оккупанты сбрасывали их на города с самолетов, информирует издание The Guardian.

Как подтвердили газете эксперты, десятки жертв из Бучи и Ирпени погибли от флешетов. Россияне сбрасывали эти снаряды на города с самолетов.

Издание отмечает, что флешеты начали использовать еще во время Первой мировой войны против пехоты. Хотя эти снаряды не запрещены международным правом, использование неуправляемого оружия в густонаселенных городах является нарушением гуманитарного права.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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