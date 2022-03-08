В ЦРУ предупредили: армия РФ может удвоить усилия в наступлении в Украине

Уильям Бернс / УНИАН

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил вероятность усиления войск РФ для штурма Киева.

Он не исключил, что российские оккупанты могут удвоить усилия в наступлении в Украине.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что украинский народ будет яростно сопротивляться агрессии РФ.

"Я думаю, что следующие несколько недель будут ужасными, в которых он (Путин. - ред.) удвоит усилия", - заявил Бернс.

Он добавил, что могут дальше быть жертвы среди гражданского населения в "городских боях", но украинцы будут яростно сопротивляться.

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"Единственное, в чем я абсолютно убежден, и я думаю, что наши аналитики из Комитета по разведке в этом абсолютно убеждены, это то, что украинцы продолжат яростно и эффективно сопротивляться", - добавил директор ЦРУ.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.