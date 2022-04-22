В Минобороны предупредили о затяжной войне с РФ и раскрыли причину

Война с РФ может быть затяжной / Фото facebook.com/kpszsu

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о том, на сколько может затянуться война РФ против Украины.

Как подчеркнула она в ходе телевизионного марафона, не стоит рассчитывать на быструю победу Украины над оккупантами.

"То есть это не будет быстрая победа. Почему? Потому что перед нами стоит очень большая цель — наша государственность, а большие цели не достигаются ни за три дня, ни за неделю. Это во-первых. Во-вторых, у нас неравные силы. Мы постоянно откровенно об этом говорим, очевидные вещи, что враг преобладает в количестве – его армия – и вооружение", — отметила она.

Вместе с тем ощутимым преимуществом Украины она назвала то, что Вооруженные Силы – это интеллектуальная армия. То, что украинские командующие – их тактика и стратегия – действительно преобладают над российскими подходами в этом смысле.

"Но мы нуждаемся в военной помощи в смысле вооружения, прежде всего тяжелого. Поэтому в большой степени продолжительность этой войны будет зависеть и от интенсивности и качества этой помощи. То есть со своей стороны ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы это все было как можно быстрее, но есть объективные обстоятельства, которые не только от нас зависят", — добавила Маляр.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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